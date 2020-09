lamordaza.com está financiada por tres jóvenes periodistas y los gastos nos dejan tiritando. Caen nuestras notas académicas. Nuestras familias nos echan de menos. Son muchas horas tecleando. ¿Nos invitáis a un café con una donación? Aquí te dejamos nuestro Ko-fi. ¡Gracias!

La dama de la guadaña, la reina de la privatización y los contratos a dedo: Díaz Ayuso, análisis de una gestión

Por Adhik Arrilucea (@AdhikArrilucea)

11.000 plazas, 6.000 cámaras y una vuelta a clase segura. Eso es lo que ha prometido Ayuso ante las presiones ejercidas por los cuatro sindicatos del profesorado (CCOO, UGT, STEM y CGT), que anunciaron una huelga para septiembre. Además, el personal docente también comparte espacio con otras plataformas como la Asamblea Marea Verde, la cual ha convocado una jornada de protestas para el día 5. Éramos cien y parió la abuela, porque el pasado miércoles, 26 de agosto, el Sindicato de Estudiantes también anunció una huelga (en este caso, a nivel estatal) en defensa de una vuelta presencial y segura a las aulas.

Díaz Ayuso, incalificable

¿Qué podemos decir del PP de Madrid que no se haya dicho ya? Cualquier intento de crítica, insulto o vejación burlona contra esta mafia no sería más que una demostración inútil de soberbia. En el programa de la Cadena SER, Hora 25, Aimar Bretos dedicó diez minutos muy bien invertidos en explicar la privatización del servicio de rastreadores en la Comunidad de Madrid. La pregunta es inevitable: ¿Serán las 11.000 plazas ocupadas por estudiantes de prácticas no remuneradas?

11.000 plazas, de las cuales, como bien indicó El Salto Diario, hay que descontar entre 600 y 800 de personal interino y más de 2.000 que se destinarán a la educación concertada. Por tanto, son menos de 8.000 nuevas plazas que deben distribuirse desde la educación infantil hasta la secundaria, un número insuficiente (dos o tres docentes por centro, según El Salto Diario) para paliar las necesidades del alumnado madrileño, y aún menos para cumplir la promesa de una vuelta al cole segura.

Madrid en InfoJobs

Que no os sorprenda si de aquí a unos días encontráis en InfoJobs ofertas de trabajo para centros educativos de la CAM. Pero lo que a mí me preocupa son las 6.000 cámaras que pretenden instalarse para facilitar las clases online, en caso de ser (que será) necesario. ¿Cómo pretende el gobierno de Ayuso hacerse en menos de una semana con un equipo tan grande? ¿Y cómo piensa distribuirlo? Y más importante todavía, ¿son estas 6.000 cámaras el nuevo escándalo de IFEMA? ¿Es esta su nueva estrategia para hacer negocio con empresas privadas, tal y como hizo con Telepizza y Rodilla, a expensas de la salud de los niños más pobres?

El Gobierno de la CAM

Lo más triste de todo es que las respuestas a todas estas preguntas podrían ser afirmativas, o quizás aún más triste es que no pasaría nada (que no les pasaría nada). Nos mean en la cara y nos dicen… ¿que llueve? No, nos dicen que nos mean en la cara. El Partido Popular y Ciudadanos, y concretamente su gobierno autonómico en Madrid, son el triunfo de la ignominia, de la ignorancia y la incultura.

Esa es la clase de sociedad que quieren, una sociedad de ignorantes e incultos, que se quedan inalterados ante las brutales negligencias de unos fundamentalistas de la privatización, que han causado la muerte de miles de ancianos en unas residencias en condiciones deleznables; que piden al sur de Madrid (la zona pobre) que no salgan de sus casas, mientras defienden que los ricos salgan a protestar en su descapotable; que se jactan de haber metido un par de camas en un complejo ferial, cuando aprovecharon la situación para conceder, con una opacidad cuanto menos sospechosa, más de 13 millones de euros a una única empresa elegida a dedo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más está la ciudadanía madrileña dispuesta a aguantar?

¿Guillotina? La dama de la guadaña

He dicho que no merece la pena meterse con la corruptela pepera, pero hace poco leía por Twitter a alguien que se refería a Ayuso como “la dama de la guadaña”. Personalmente me hizo gracia, y creo que la presidenta autonómica se ha ganado a pulso ese título. Quizás, la próxima vez que la dama quiera sacar su afilada herramienta, el pueblo tenga preparada la guillotina.

