lamordaza.com está financiada por tres estudiantes de Periodismo de la UPV/EHU y los gastos nos dejan tiritando. Caen nuestras notas académicas. Nuestras familias nos echan de menos. Son muchas horas tecleando. ¿Nos invitáis a un café con una donación? Aquí te dejamos nuestro Ko-fi. ¡Gracias!

Una entrevista de L.Barcenilla y a.balanzategi

Miren Gorrotxategi es la candidata por Elkarrekin Podemos-IU para suplir a Iñigo Urkullu en la lehendakaritza. La confluencia que representa une a Podemos Euskadi e Izquierda Unida, pero ya no a Equo-Berdeak, que vuela como partido encabezado por Joserra Becerra. Gorrotxategi no estaría al borde de unas elecciones vascas (próximo 12 de julio) sino hubiera sido por la victoria en las primarias que se celebraron en Podemos Euskadi, en la que pugnaba el puesto con Rosa Martínez.

Es profesora en la Universidad del País Vasco, doctorada en Derecho Político y diplomada en Derecho Medioambiental, también tiene considerable trayectoria política. Estuvo cerca de presidir el Senado de España, siendo releelegida senadora dos años consecutivos. También estuvo en la denominada ejecutiva de Podemos Euskadi junto al ahora diputado Roberto Uriarte (clic para leer entrevista). En 2017 fue Lander Martínez quien ganó las primarias contra una Gorrotxategi que, como vemos, no cejó. También hizo su breve paso por el Congreso de España como diputada siendo elegida en abril de 2019.

¿Cómo observa la desescalada a nivel personal? Sin ser aquí ninguno ni virólogo, ni epidemiólogo, ¿se está corriendo mucho?, ¿vamos a buen ritmo como Comunidad?

Se establecieron las fases en base a criterios de incubación, sanitarios. Se esperaban brotes. Parece que todo entra dentro de la normalidad. En lo sanitario, entonces, bien. La población está cumpliendo

¿Y en lo político?

Correr en dirección elecciones… parece que la desescalada va bien. Seguimos nerviosos por los brotes de Txagorritxu y Basurto. No estamos libres del todo a pesar del control. Lo que decíamos nosotros es que cuando termine todo estaremos en situación de pensar en si viene a cuento o no viene a cuento convocar elecciones. Sí. Se ha corrido. La preocupación de la gente no son las elecciones al Parlamento vasco sino las medidas que se han de tomar para paliar los efectos negativos económicos y sanitarios del confinamiento. La confrontación política de un momento electoral no debiera darse en este momento

¿Se ha hecho una buena gestión sanitaria y económica desde Ajuriaenea?

El sanitario, supongo, no se han cometido errores de bulto: tenemos camas, no hay colapso. No me atrevo a valorar ni negativa ni positivamente este aspecto. ¿La económica? La ayuda del Gobierno Vasco ha sido muy tímida. Se evidencia en las ayudas a autónomos.

¿Cómo ve el verano para el turismo vasco? ¿Se debe abrir antes la frontera con Navarra que con Cantabria?

Hay lazos estrechos entre estas comunidades. Cantabria, Navarra, incluso Burgos como provincia. ¿Por qué unos sí y otros no? La única razón debiera ser el criterio sanitario

lamordaza.com está financiada por tres estudiantes de Periodismo de la UPV/EHU y los gastos nos dejan tiritando. Caen nuestras notas académicas. Nuestras familias nos echan de menos. Son muchas horas tecleando. ¿Nos invitáis a un café con una donación? Aquí te dejamos nuestro Ko-fi. ¡Gracias!

¿Qué espera estar haciendo el 13 de julio?, ¿llamando a Idoia Mendia y a Maddalen Iriarte?

Sí, lo dijimos desde el principio. Lo primero que haré el 13 de julio si el resultado así lo permite, si arroja una mayoría de izquierdas, será llamar a Idoia Mendia y Maddalen Iriarte. Lo primero que haremos el día después de las elecciones

¿Qué quiere cambiar el Podemos de Miren Gorrotxategi?, ¿cuáles son las propuestas estandarte de vuestro posible futuro en el Gobierno vasco? Nueva normalidad, medidas, programa… [vídeo-respuesta]

El último sondeo de EITB decía que Podemos Euskadi bajaba en cuanto a proyección en urnas. ¿Cree que las primarias pudieron interferir?, ¿cree que la gente percibía algo así como dos tipos de Podemos, dos proyectos?

Sinceramente, creo que no. Es verdad que hay tendencia a la baja en las encuestas. Pero lo que sube el socialismo del PSE-E lo pierde Podemos. Un elemento importante es el efecto Sánchez y el Gobierno de coalición. Se percibe como positivo, está haciendo una labor positiva. Ello anima en Euskadi a que se repita esa marca. Parece ser que quien rentabiliza o capitaliza esa buena percepción es el PSOE, el PSE-E aquí en Euskadi. Tenemos que explicar en Euskadi que mucho tiene que ver en la buena gestión del Gobierno central la influencia de Unidas Podemos para que ese orgullo repercuta en nosotros aquí.

La presencia del PNV en EiTB es constante. Matute hablaba en una entrevista con lamordaza.com, que EiTB es una arma de propaganda del PNV, ¿cómo cree que ha afectado EiTB en Elkarrekin Podemos? [vídeo-respuesta]

Un dato positivo: 3 de las 6 personas candidatas a la lehendakaritza son mujeres, en un contexto donde históricamente la candidatura ha sido ocupada por hombres. Además, la tendencia indica que, tanto en en el Estado español como en el mundo, cada vez las mujeres son más protagonistas en la política, ¿cómo valora este cambio?

El otro día decía Urkullu que era un anacronismo hablar de izquierdas, que no tenía mucho sentido. Pero de 5 candidatos que vamos a las elecciones, los partidos de izquierda llevamos una mujer como candidata y los dos partidos de derechas un hombre. ¿Es casualidad? Puede serlo, pero probablemente no tanto. Yo creo que tiene que ver con la asunción de valores que se identifican con progreso, y el feminismo entra en esa opción progresista política.

Todas las encuestas dan vencedor a Urkullu y lo que es más sorprendente o preocupante, según se mire, es que parece no haber afectado ni Zaldibar, ni la pésima gestión de la pandemia, ni su falta de transparencia, ni la corrupción. ¿Por qué al PNV se le perdona socialmente todo? [vídeo-respuesta]

¿Qué opina Elkarrekin Podemos sobre los actos que se han producido contra Batzokis, sedes del PNV o la casa de Idoia Mendia? ¿Por qué cree que no firmó EH Bildu?

Siempre hemos participado en que los presos estén cerca de su residencia, en nombre de los derechos humanos. La política de dispersión carece de sentido, porque ETA ya no existe y, además, se violan los derechos humanos. Lo que no es legítimo es que se hagan actos acusatorios, y, cuando esos actos se cometen en la casa de una persona, ya estás atacando a la persona. Ella [Idoia Mendia] no tiene que porqué cargar con esa responsabilidad, es un asunto que nos atañe a todos los vascos y vascas.

En la política vasca cada uno tiene sus mochilas y es la inercia de los último años. Elkarrekin Podemos no entiende el miedo de EH Bildu a utilizar la palabra condena. Pero, no nos parece que no utilizar la palabra signifique no condenar esos actos, y EH Bildu lo ha dejado claro.

El CIS, que no deja de ser una encuesta, ofrece un dato curioso. Califican mejor a Miren Gorrotxategi los votantes de Bildu que los del propio Elkarrekin Podemos. ¿Es por la necesidad de unir la izquierda vasca?, ¿ha ganado lo social a lo identitario? [vídeo-respuesta]

Si Urkullu finalmente, como hipótesis, requiere de la ayuda de Podemos Euskadi para formar gobierno y aprobar presupuestos, ¿daréis ese apoyo?, ¿preferirías el papel de oposición?

La tarea de la oposición es controlar la acción del Gobierno para que sea óptima. Con lo cual la tarea de oposición no significa poner palos en las ruedas sino que controlar al Gobierno para que haga las cosas de mejor manera. Desde esa perspectiva constructiva, el hecho de llegar a acuerdos sobre cuestiones concretas, no parte de decir a todo que no ni a todo que sí, depende del momento en el que se presente y de las circunstancias.

¿Por qué cree que Urkullu tuvo tanta prisa por convocar las elecciones?

Esto sería especular, no sabemos exactamente porqué. Se habla de que tal vez en otoño el entorno y el contexto social sea difícil y sea complicado para un partido como el PNV ganar las elecciones. Ahora, cuando todavía no se sabe muy bien cuales van a ser las competencias en el ámbito de lo social, podría ser el momento más favorable. Habría que preguntárselo a ellos.

Muchos estudiantes están en vilo con el inicio del curso que viene en la Universidad. Muchos, de otras provincias, no saben si alquilar un piso o no, pues en caso de volver a tener que hacer las clases online los gastos serían muy elevados, ¿qué propone Elkarrekin Podemos? ¿Cómo ayudaría a los estudiantes? En caso de tener que hacer clases online, ¿cómo se podría justificar una matrícula de más de mil euros?

Cuando hablamos de las consecuencias del Covid y de las consecuencias sociales, son infinitas. Esta es una de las que no se habla a menudo pero que está ahí y la conoce quien la percibe. Hablamos siempre de la pérdida de capacidad adquisitiva y de la necesidad de poner un escudo social a las familias o a las personas trabajadores que están en ERTE o han perdido su empleo. Pero también a los estudiantes que tienen su vida económica. Es un sector poblacional al que hay que atender.

Cambiamos de tercio: Markel Olano, Diputado General de Gipuzkoa, dijo que los peajes de la N-1 son fundamentales e imprescindibles porque la recaudación se destina al mantenimiento de las carreteras ¿Se deben mantener los peajes en Euskadi con la movilidad que requiere la actividad económica y educativa entre los territorios históricos?

Una de las plataformas ciudadanas que ha abogado por la eliminación del peaje de la A-8 ha sido apoyada por Unidas Podemos. Es verdad que, por una parte, los peajes cumplen una función, y es que una carretera que se ha creado y ha tenido un impacto ambiental importante tiene que revertirse en esa recuperación ecológica y que se pague por la utilización de los recursos naturales. Pero autopistas como la A-8 ya han apagado ampliamente y sobre todo plantearse en para que sirve ese dinero. Si va destino a paliar los efectos de la huella ecológica tiene más sentido, pero si se está planteando como un negocio para una empresa privada deja de tenerlo.

Echenique ha dicho sobre los GAL que no va a dar más importancia a los papeles de la CIA porque es algo que todo el mundo sabe. Como candidata vasca, sabiendo que aquí la guerra sucia fue horrorosa, ¿no debiera investigarse? ¿quizá quitarle incluso el sueldo vitalicio? [vídeo-respuesta]

Para terminar, le pedimos que responda con un sí o un no.

¿Apoya Elkarrekin Podemos el Ingreso Mínimo Vital? SÍ

¿Está Elkarrekin Podemos a favor de la Y vasca? NO, es una infraestructura que no es necesaria, y se debería invertir en otras infraestructuras

¿Referéndum por la república? SÍ

¿Militares en las calles para controlar la pandemia? NO, aunque depende de la unidad, como la de desinfección.

Aquí te dejamos matizar, ¿Existe el oasis vasco? NO

¿Es importante que un o una lehendakari hable Euskera? SÍ, aunque no obligatorio.

Todavía se puede pedir el voto, un titular de cara al 12 de julio.

Euskadi siempre ha tenido la tendencia de votar a la izquierda, aunque está el paradigma de que siempre gobierna la derecha. Llegará el momento en el que las izquierdas se entenderán entre ellas y gobernarán. Elkarrekin Podemos está en el lugar perfecto para poder hacer de puente entre las izquierdas y gobernar.

Gracias, Miren. Suerte en las urnas.

A vosotros.

Uriarte, diputado de Unidas Podemos: «Si Unidas Podemos tuviera 10 millones de votos convocaría un referéndum para avanzar hacia la república» Entrevista a Uriarte, diputado de Unidas Podemos: «Si Podemos tuviera 10 millones de votos convocaría un referendum para la República»

lamordaza.com está financiada por tres estudiantes de Periodismo de la UPV/EHU y los gastos nos dejan tiritando. Caen nuestras notas académicas. Nuestras familias nos echan de menos. Son muchas horas tecleando. ¿Nos invitáis a un café con una donación? Aquí te dejamos nuestro Ko-fi. ¡Gracias!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...