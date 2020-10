lamordaza.com está financiada por tres jóvenes periodistas y los gastos nos dejan tiritando. Caen nuestras notas académicas. Nuestras familias nos echan de menos. Son muchas horas tecleando. ¿Nos invitáis a un café con una donación? Aquí te dejamos nuestro Ko-fi. ¡Gracias!

Jaume Asens (Barcelona, 1972) es diputado electo del Congreso de los Diputados. Se sienta en la bancada de Unidas Podemos, uno de los dos partidos que conforman la coalición de Gobierno, aunque procede de la confluencia En Comú Podem. Nos atiende a pesar de su apretada agenda.

¿Qué horizonte tiene sobre la mesa En Comú Podem? ¿Es diferente el horizonte de su coalición, en tanto a su situación en Catalunya, que el de Unidas Podemos o cualquiera de los grupos que lo forman y no proceden del territorio catalán?

Estamos concentrados en la reconstrucción económica, social y política del país pero al mismo tiempo necesitamos consolidar las vías de resolución política en lo que se refiere al conflicto catalán. No es posible una cosa sin la otra. Sin diálogo difícilmente superaremos la crisis territorial. Ni haremos posible que el bloque de la investidura sea la base sólida en la que descansen los próximos presupuestos progresistas.

En este sentido, más allá de la agenda municipalista y del blindaje de derechos, llevamos mucho tiempo trabajando de forma decidida para acabar con el Gobierno de los jueces y devolver a la vía de la política lo que siempre ha sido un conflicto político que durante mucho tiempo algunos no se han atrevido a abordar. Por eso propusimos ya en su momento la Mesa de Diálogo como espacio de trabajo bilateral que por primera vez reconoce a Catalunya como sujeto político, y por eso estamos trabajando en la libertad de los presos a través de nuestra propuesta de reforma del código penal y la tramitación de los indultos.

¿Qué tiene que pasar para que Unidas Podemos rompa con la ley mordaza, la reforma laboral del Partido Popular, se ate a su discurso y se lo haga cumplir al otro partido de la coalición de Gobierno?

Unidas Podemos ya ha roto con eso. Lo que debemos conseguir es que, pese a ser minoría en un gobierno de coalición, lo haga definitivamente también el Ejecutivo. ¿Cómo se hace eso? Pues creo sinceramente que el acuerdo de gobierno que le arrancamos al PSOE era una buena hoja de ruta y ahí están esos dos compromisos que más pronto que tarde se deben concretar. La reforma laboral del PP supuso salir de la crisis devaluando derechos laborales. Nosotros queremos salir de la crisis manteniendo y reforzando los derechos laborales y para eso alterar la estructura de la reforma laboral es imprescindible.

Les queríamos recordar que están ustedes, en mayor o menor medida, dentro del Gobierno de la nación. ¿Se pueden permitir las cargas policiales vividas en Vallecas recientemente? ¿Por qué actúan como oposición en cuanto a los mensajes de cara a la opinión pública?

Nosotros siempre hemos sido muy críticos contra las actuaciones policiales que nos parecen injustas. En algunas ocasiones hemos sido nosotros mismos víctimas de ellas, incluso cuando ya formábamos parte del gobierno. Por ejemplo, cuando la Policía Nacional hizo un montaje contra alguno de nuestros diputados a raíz de una protesta laboral a las puertas del Congreso. Por suerte la justicia puso las cosas en su sitio. O con la pasividad policial frente al asedio diario que ha sufrido en su propia casa el Vicepresidente y la ministra de Igualdad estos meses. Formar parte de un Gobierno no le exime a uno de criticar y trabajar para cambiar todo aquello que deba ser cambiado. La mejor manera de responder a las contradicciones no es siempre desde el silencio.

Quiero poner en valor la autonomía que deben tener los grupos parlamentarios a la hora de poner encima de la mesa las distintas posiciones. En el caso de la actuación policial en Vallecas, es evidente que se actuó de forma desproporcionada y que es un escándalo desde un punto de vista de la igualdad de derechos y obligaciones el trato distintivo que se le dio a los vecinos de Vallecas recibiéndoles con porras del que se dio a los vecinos del barrio Salamanca. Desde la posición de cada uno, creo que es imprescindible que se depuren responsabilidades y se den explicaciones, algo que también exigiría como teniente de Alcalde de Barcelona si el cuerpo afectado fuese la Guardia Urbana.

¿Saben ustedes que como grupo parlamentario están rompiendo con todos aquellos que están dejando atrás? La desafección de los barrios más humildes, no solo de Madrid, es enorme.

De momento, quién ha generado el levantamiento de los barrios humildes es Díaz Ayuso con el confinamiento de clase que aplicó en Madrid. A diferencia de lo que es y han sido los Gobiernos del PP, creo que si algo ha demostrado el Gobierno de coalición, y, en concreto Unidas Podemos dentro del mismo, es que nuestro compromiso es precisamente el de no dejar a nadie atrás. Muestra de ello es el Escudo Social, los ERTEs, el Ingreso Mínimo Vital o un techo de gasto histórico que se reflejará en unos presupuestos que, entre otras cosas, deben blindar la Sanidad Pública para todo el mundo.

A Rey muerto, Rey puesto. Usted no quiere que el actual Rey de España pise más Catalunya, pero, ¿están dispuestos a moverse en favor de una III República? ¿Qué tiene que pasar para que, por lo menos, se convoque un referéndum?

Por no querer, lo que no quiero yo es un rey. Quiero poder votar el jefe del Estado. Y a la vista de los resultados de la encuesta sobre la monarquía, liderada por un grupo de medios independientes, creo que somos muchos los que no nos sentimos representados por un régimen surgido de la dictadura. Me referí a Catalunya, efectivamente, porque todavía tenemos grabado en la memoria el discurso del Felipe VI el 3 de octubre, tras las durísimas cargas policiales, cerrando filas con la derecha. Sin una sola palabra para los heridos, a los que él se supone que también debería representar. Esa herida sigue abierta. Dicho lo cual, creo que el horizonte republicano está cada vez más cerca y la mejor encuesta sería un referéndum. Pero de momento las fuerzas que lo defendemos no somos mayoría.

¿Para qué cree usted que Vox ha presentado una moción de censura que nació perdida?

La moción es fundamentalmente una puesta de largo de su candidato en Catalunya que no tiene claro lo que viene a criticar ni lo que viene a proponer. Mientras en el Congreso existe una mayoría clara a favor de unos presupuestos generales expansivos, dispuesta a avanzar en derechos democráticos y en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, VOX se dedica a los fuegos artificiales. Mejor para las mayorías sociales.

¿El Poder Judicial es independiente de la política en el Estado español?



El Poder Judicial necesita una profunda renovación en el Estado español. La derecha está estrechamente vinculada con la cúpula policial. ¿Hay jueces independientes? Por supuesto que sí. Sobre todo en los juzgados de primera instancia, donde yo mismo como abogado penalista he visto resoluciones ciertamente garantistas. O, más recientemente, lo vimos en Barcelona, donde contra todo pronóstico el juzgado de instrucción número 13 imputó a más de 50 policías por las cargas del 1 de octubre. Por mi experiencia, y a la vista también de algunas resoluciones vinculadas a los pilares del Estado, cuando más nos acercamos a los puestos de poder, menos independencia encontramos.

¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial realmente?

Hoy representa el último reducto donde el PP conserva una mayoría ficticia. Ante esta situación de bloqueo, creo que es importante desde un punto de vista democrático que las diferentes fuerzas políticas busquemos fórmulas para superar este veto del PP y renovar el gobierno de los jueces, que, por otro lado, hemos visto en los últimos años que está extremadamente politizado y ha intervenido de manera extremas en la política como en el conflicto en Catalunya. Las fuerzas políticas del gobierno, el PSOE, Unidas Podemos y En Comú Podem, hemos hecho una propuesta que hay que negociar con otros partidos como ERC o el PNV. Seguro que es criticable y se puede mejorar.

El nuevo horizonte de la política catalana son las elecciones, ¿qué resultados espera? ¿Cuales son las expectativas de En Comú Podem?

Nosotros esperamos a construir una alternativa republicana al mal Gobierno de JxCat que abra una nueva etapa en Catalunya y ponga las instituciones al servicio de la ciudadanía en la peor crisis sanitaria y económica que hemos conocido en décadas. Creemos que esta propuesta es mayoritaria en Catalunya y que va a ser valorada por los catalanes y las catalanas que quieren votar por la esperanza y por cuatro años más de parálisis.

En las últimas elecciones gallegas, Galicia En Común quedó fuera del parlamento autonómico y en las vascas, Elkarrekin Podemos perdió la mitad de sus escaños. ¿Hay miedo a que ocurra algo similar en Cataluña?

Es muy difícil extrapolar el contexto catalán a ningún otro contexto. Catalunya es un país que ha demostrado en estos años una voluntad continuada de cambio, que ha visto cómo eran encarcelados a algunos de sus principales líderes políticos y que vive desde hace ya demasiados años una situación de bloqueo que hay que superar. En este sentido, la única propuesta política que puede hacer que las cosas muevan, que puede hacer que las cosas cambien, es la de En Comú Podem. El resultado de En Comú Podem es el que decidirá si Catalunya empieza a avanzar en el terreno nacional, social y democrático.

¿Puede tolerarse que la División Azul siga teniendo calle e Indalecio Prieto no? ¿Qué espera de una ley de Memoria Histórica y Democrática hecha desde el sector Calvo del Gobierno?

No, para nada. Como no se podía tolerar que Billy el Niño se pasee tranquilamente por Madrid mientras sus víctimas, como Chato Galante, fallecen sin ver reparado el daño que les causó. O, sin ir más lejos, como el autor de la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el abogado Carlos Rey –abogado también de Alicia Sánchez Camacho del PP-, contra el que presentamos una querella desde el Ayuntamiento de Barcelona, se pasee por las calles de Barcelona y las hermanas de Salvador sigan a la espera de justicia. Por todo ello, para acabar con tanta injusticia e impunidad, la Ley de Memoria Democrática es una vía de esperanza contra el olvido. Sin duda, una de las acciones más ambiciosas y necesarias de este gobierno.

