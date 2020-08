Los parques de Bilbao, un peligroso foco de contagio

Las madres y los padres se sienten intranquilos y preocupados ante una opaca e ineficiente gestión de la limpieza de las zonas de juego del ‘Botxo‘

Al menos tres familias bilbaínas están auto-confinadas a causa del positivo por covid-19 de sus hijos. Detrás de estos casos y, por tanto, de una edad media menor en los contagios en Euskadi, podría estar una insuficiente y/o defectuosa desinfección de los parques infantiles municipales de Bilbao.

Nekane Murga, consejera de Salud del Gobierno vasco dijo lo siguiente: “Debemos limitar al máximo aquellas actividades que supongan agruparnos». Y admitió: “Tenemos identificados focos en parques de Bilbao. Y todavía no sabemos quién se infectó antes, si los padres o los niños», explicó en rueda de prensa la pasada semana.

Datos

Se contabilizan 1.584 positivos por coronavirus cuya edad es menor a los 20 años, 568 de este total se sitúan bajo los 9 años. Son datos de Euskadi, donde Bilbao es uno de los focos más afectados como municipio, con 5.752 casos positivos.

De la tarea que se señala, la limpieza de los lugares de encuentro y juego de los menores de la ciudad, se encarga el Área de Servicios y Calidad de Vida del Ayuntamiento que encabeza Juan Mari Aburto. Se desconoce si la desinfección se lleva a cabo cada día, puesto que no existe ninguna información que informe sobre la situación de los parques infantiles. Tampoco se estipula si se desinfectan con periodicidad. En este caso, la falta de transparencia es una preocupación para las familias.

Hablan las madres y los padres

“Hay carteles cerca de los parques, pero nada más. Doy por hecho que se desinfectan. Al principio tenía mucho miedo de que no se hiciera, por ello llevaba a mi hijo a primera hora a los columpios. Si hay muchos niños, me da miedo llevarlo”, dice la madre de Erik, Josune. “Los parques me parecen lugares de riesgo alto, pero ante la falta de información, nosotros actuamos con cautela: antes de salir de casa y al llegar”, dice. “Quizá una desinfección diaria es insuficiente”, sentencia Josune.

Lo corrobora la madre de Ekain, Ane: “No tenemos información sobre la desinfección. Suelo evitar los parques. Son lugares que no están ni bien pensados para ellos y ellas. No me siento segura llevando a mi hijo allí, prefiero el monte”. También Ane, como Josune, mantiene las reglas básicas individuales por responsabilidad: gel desinfectante, evitar zonas concurridas…

«Creemos que no se desinfectan los parques»

Imanol y Ruth, padres de Lucía y Diana también están sufriendo la preocupación de un alto contagio de menores en Bilbao. “Creemos que no desinfectan los parques de Bilbao”, dicen. Y es posible que lleven razón, un lavado con agua no es una desinfección. “Creemos que nuestras hijas acabarán infectadas, buscan una infección global…”. Ellos también llevan su desinfectante particular al parque. Más responsabilidad para las familias.

Saioa es madre de Aritz y cree que los parques “sí se desinfectan” pero “no lo suficiente”. “Dos vecinas me han alertado de la infección de varios niños en estos parques infantiles de Bilbao”, afirma. También Saioa desinfecta a su hijo antes de entrar y después de salir del tobogán y los columpios. “Para los niños es más cómo el spray desinfectante, y eso uso”, manifiesta.

La responsabilidad, sobre las familias

Saioa ha estudiado el posible contagio en el ámbito infantil, con el intercambio de juegos o las reuniones de niños en los parques y por ello recomienda también desinfectar los juguetes. Desde Ama Sorgina, tienda y blog de divulgación sobre productos sin tóxicos para bebés, avisa de que el gel antibacteriano es el aliado de padres y madres en estos momentos (clic).

La madre de Mikel y Ekain, Leire, corrobora que no hay información sobre la esterilización de parques. “Toda prudencia es buena. Desinfección con gel y mascarilla, aunque no sea obligatoria para los tan pequeños”, expone.

Desinfectar los juguetes

«Tanto los juguetes, como los chupetes, mordedores y otros objetos que habitualmente manipulan los niños debemos limpiarlos con ​agua caliente y jabón​», se informa desde Ama Sorgina. Habrá que tener en cuenta el material del mismo: madera, silicona, plástico. Cada cual requiere, además, un posible tratamiento adicional y especial cuidado. ¿Cada cuánto limpiarlo? «Debido a la actual situación sanitaria, los juguetes deben ser limpiados tras su uso, diariamente y siempre que el sentido común nos lo indique», explica Saioa en Ama Sorgina. [Podéis leer más consejos aquí].

Galdakao, municipio hermano

Irama, madre de Álex, reivindica que se coloquen dispensadores de gel hidroalcohólico en los parques como ya se hace en el transporte público o en las tiendas. Cuenta su situación: “Vivimos en Galdakao. Considero que sí que puede haber contagios por no llevar a cabo la limpieza y desinfección de los parques. Allí se dan mini-reuniones. Ya se toman medidas de forma independiente y responsable como desinfectar las manos de los niños frecuentemente, intentar que no compartan muchos juguetes, etcétera”.

Eso sí, como el resto de las madres y padres, Irama denuncia la falta de información: “No tenemos información de cómo realizan las limpiezas de parques infantiles y tampoco cómo lo desinfectan. Estaría bien tener información de qué productos utilizan y el horario de la realización de dichos trabajos para la tranquilidad de los usuarios”.

Parece ser que en los municipios colindantes se está gestionando de una manera parecida. Ello podría explicar parte de la problemática que tiene Bizkaia con los positivos en coronavirus.

Parque infantil situado en Abandoibarra, frente al Guggenheim

¿última vez que se desinfectaron?

Las últimas noticias sobre la limpieza de los parques se remontan al 25 de marzo, cuando el propio Ayuntamiento emitió un comunicado incidiendo en su labor conjunta con el Parque de Bomberos. Entonces se exponía que se llevaría a cabo una higienización de los mismos parques y otras zonas delicadas, “además de reforzar el baldeo nocturno y el barrido mecánico, gracias a equipos de limpieza a presión para higienizar aceras, zonas de confluencia cercanas a puntos de venta de alimentación o centros sanitarios, entre otros”.

El 15 de julio, con 115 positivos entre los niños y niñas, Euskadi decidía suspender las colonias. Esa medida pudo ser un arma de doble filo, pues los niños y niñas ocuparon los parques y piscinas con la preocupación y el desasosiego de sus familias. Padres y madres carecen de la información necesaria para saber si sus hijos e hijas pueden disfrutar con todas las garantías, con toda la seguridad.

El 19 de junio ya se superaron todos los límites de aforo en los parques de Bilbao. Es muy difícil, como reconocen los padres y madres, limitar 4 m2 por niño o niña. La distancia de seguridad en los parques parece carecer de sentido, pero, ¿qué menos que poder disfrutar de instalaciones limpias? Si a ello le sumamos la responsabilidad individualizada de cada familia, la seguridad se incrementaría.

El refuerzo de los baldeos nocturnos puede ser insuficiente para la desinfección e higienización en mitad de una pandemia, que nos ha traído a lo que muchos ya consideran una segunda ola. La curva no se doblega y cada vez son más y más los jóvenes contagiados. Y cada vez son más los niños y niñas con coronavirus. Y cada vez es mayor la preocupación en las familias.

