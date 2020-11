lamordaza.com está financiada por tres jóvenes periodistas y los gastos nos dejan tiritando. Caen nuestras notas académicas. Nuestras familias nos echan de menos. Son muchas horas tecleando. ¿Nos invitáis a un café con una donación? Aquí te dejamos nuestro Ko-fi. ¡Gracias!

Eva Ferreira (Barakaldo, 1963) es licenciada en Matemáticas y doctora en Economía por la UPV/EHU. De familia obrera, la candidata a rectora tiene un gran respeto y admiración por la educación pública. En la actualidad es profesora en la Universidad del País Vasco y tiene, entre otras titulaciones, un máster en Probabilidad y Estadística por el instituto Courant de New York University. Hoy, la única candidata a rectora de la UPV/EHU, se explica en lamordaza.com.

¿Cuáles son, en pocas palabras, las bases de su programa?

Las bases del programa se fundamentan en dos pilares: la organización interna y las políticas sociales. Empezando por esta última, la UPV/EHU es reconocida por la formación en educación superior, y cada vez se exige más, por parte de los estudiantes, para que la formación sea más integral. Las formas de estudiar de hoy en día han evolucionado mucho, y las competencias que obtiene cada alumno es mucho mayor que años atrás. Una parte del programa se basa en eso: la creatividad, nuevas técnicas, vocación, innovación, emprendimiento, etc.

Además, un reto muy interesante es vincular estas políticas con las necesidades que tiene el planeta, con los retos sociales. La ONU aprobó en 2015 un plan de desarrollo sostenible, y todos nuestros centros tienen el poster del ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), en los cuales hemos incluido el fomento del euskera y la cultura vasca. Hay que alinear y vincular el desarrollo sostenible con los objetivos sociales y con las necesidades de los alumnos. Potenciar y promover los objetivos será muy favorable para la UPV/EHU.

Pretenden fortalecer en cantidad y calidad el uso del euskera y de la cultura vasca en los campus universitarios y entre los estudiantes visitantes. En acciones concretas, ¿cómo se pretende lograr?

Todos los grados ofrecidos por la UPV/EHU son accesibles, en su totalidad, en euskera y castellano. A pesar de todo, todavía hay recovecos a los cuales no hemos llegado, como a las asignaturas clínicas en medicina. No es falta de voluntad, es de personal. Hemos apostado por intentar completarlo de manera íntegra. En los másteres, en cambio, hay gran demanda para cursarlos en inglés. Lo mismo ocurre en postgrados y en formación continúa desde una perspectiva territorial, y vamos a tratar de fortalecer todos los aspectos.

También ayudar a colectivos en situaciones de vulnerabilidad, con dificultades económicas, con necesidades educativas especiales o con otro tipo de necesidades. Primordial en época de crisis. ¿Qué mejoras son estas?

Una responsabilidad de la universidad pública es que nadie se quede sin cursar estudios universitarios por problemas económicos. Es una responsabilidad social que debemos tener muy presente y clara. En la UPV/EHU, además de las personas que se encargan de las tasas o becas, también tenemos un servicio de atención para personas con cualquier necesidad especial. En esta prestación somos referencia a nivel estatal. Todas las personas han tenido un acompañamiento casi personalizado, se han facilitado infraestructuras, etc. Debemos preservar la gran labor que actualmente ejerce la UPV/EHU.

Queréis reducir a la mitad el tiempo de acceso a las aplicaciones informáticas de la Universidad. ¿Están desfasadas las tecnologías que utiliza la UPV/EHU?

Cuando el profesorado y las personas de administración tienen que hacer cualquier gestión tienen que usar aplicaciones que en ocasiones no son eficientes. Ocurre lo mismo en el caso de estudiantes. Perdemos demasiado tiempo rellenando formularios y documentos. Los profesores tienen que entregar a diario distintos documentos -memorias, títulos, datos de departamentos, etc.-, y las aplicaciones que ofrecemos no son eficientes. Queremos que la gestión se reduzca a la mitad, para que el trabajo no se multiplique. Es vital coordinar los departamentos, y tener aplicativos que tengan más de una función. Sencillo y rápido.

¿Se ha barajado para la UPV/EHU el modelo universitario 3+2?

La polémica se zanjó desde el Gobierno Vasco. Fue una discusión que terminó, y creo que es una decisión acertada. Los grados deben ser estables, no creo que sea favorable tener un abanico muy amplio de ofertas.

Apostáis por la renovación y la mejora de la UPV/EHU, que es una noticia muy favorable para todos. ¿De donde llegará la financiación necesaria para llevar a cabo la transformación? ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora?

La Universidad se va renovando y se van construyendo nuevos espacios educativos. Hoy en día se han multiplicado las infraestructuras, y es muy positivo para todos. Todavía, evidentemente, queda mucho por mejorar. Desde la Administración debemos tener mucha conciencia social, y todo el dinero que obtenemos de las arcas públicas debemos devolverlo con un fin social. Además, en el contexto actual la responsabilidad es mayor y por desgracia los recursos económicos no son infinitos. Cada euro que se invierte en la universidad pública se retrae de otro lugar, y hay que devolverle a la sociedad el esfuerzo.

Habla de la necesidad de la financiación privada para dar un salto de calidad de la UPV/EHU, ¿de qué manos llegaría esa financiación?

Una misión que tenemos en la Universidad es la transferencia del conocimiento. Consiste en hacer llegar a la sociedad lo que sabemos hacer para el beneficio común de todos. En la sociedad que nos rodea hay instituciones públicas, empresas, cooperativas o sociedades, es decir, un sector privado y un sector público. La transferencia del conocimiento es muy positiva, ya que en el futuro los estudiantes van a insertarse en los dos sectores. Quiero dejar claro que cuando se hace una colaboración con una entidad privada el beneficio debe ser para la universidad pública. En caso de ser al revés, estaríamos dando dinero público al sector privado, y eso no puede ocurrir.

Se habla de disponer de una amplia formación dual. ¿Se ha dirigido hasta ahora la formación a la incorporación del mercado laboral? ¿Cómo lo quiere implementar?

Es una cuestión de evolución y de miradas más diversas. Pongo un ejemplo cercano para mí: el grado en Matemáticas. Impulsar lo dual no quiere decir que sea mejor que lo no dual. En Matemáticas tiene que haber Matemáticas sin más. Allí se debe preparar a gente con una formación general. Perfectamente se pudiera establecer un itinerario dual para aplicar, entre otras opciones, la investigación operativa. En prácticas. Una cosa no suprime la otra. Con la formación dual queremos acabar con el mito de que la Universidad no mira a la sociedad, queremos involucrar a la sociedad. Con lo dual queremos decir que si hay una necesidad que puede cubrir parte del alumnado al que estamos formando, vamos a financiar su formación práctica.

Sucesivas huelgas han evidenciado las malas condiciones en las que se encuentran las limpiadoras y los limpiadores de la Universidad, son un servicio esencial del que todos necesitamos, ¿qué soluciones vais a proponer?

El personal de limpieza, más que nunca, es necesario. Su situación es precaria. Ha habido intento de negociación con las empresas, me consta. No sé cómo se encuentra esta negociación. Promoveremos el acuerdo. De momento no soy nadie para intervenir.

¿Ve correcto que este año, con una reducción de las clases presenciales, se hayan mantenido los precios de las matrículas? ¿Cómo se justifica pagar la misma cantidad que otros años?

El coste para la Universidad ha sido mucho más alto. Cada crédito, este año, tiene un mayor coste social. La sociedad está financiando entre un 80 y 90 por ciento de cada asignatura de un estudiante. Implementar las plataformas, crear aulas espejo… El coste ha sido brutal. A cada estudiante se le ha financiado un poco más. Con la mano en el corazón: este año todos y todas hemos tenido que dar un poco más. Nadie se ha levantado y ha dicho: “Perdamos un año de educación”. Ha merecido la pena. No sé si parte de los fondos deben ir a pagar más parte de la matrícula, lo que sí sé es que para quien no tiene, hay que darle.

¿Cómo condiciona a la Universidad que tan solo haya una candidata a rectora?

No es la mejor de las situaciones. Da la impresión de que no hay alternativas. Suelo manejarme, personalmente, en un principio de utilidad, de realidad. Que solo haya una candidatura hace pensar que yo tengo la varita mágica. Y realmente yo no voy a mentir en aquello que no veo claro: sé con quién tengo que hablar, con quién me tengo que citar. Pero me gustaría confrontar y contrastar con otros proyectos. Veo apatía entre los estudiantes. La situación no es la mejor, ojalá pudiera repartir folletos en la cafetería.

En caso de un confinamiento domiciliario que nos impida ir a clase, y no siendo de la competencia de la Universidad: ¿Se ayudará de alguna manera a los estudiantes con los alquileres o con los gastos derivados de las clases online? ¿Se ha propuesto o aprobado algo para este nuevo curso? Quizá mediar con el Gobierno vasco para ajustar becas…

Es un debate no muy políticamente correcto. A quién y cuánto, y cuándo, hay que financiar. Es un debate que como sociedad debemos abordar. Me preocupan los estudiantes que tenemos, pero también los que no. Si miramos la distribución de la renta de la comunidad vasca y la comunidad universitaria, veremos cómo la comunidad universitaria es un sector privilegiado dentro de la sociedad. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. A la gente que no tiene hay que darle la posibilidad. A mucha gente que no vemos en la Universidad no la vemos no por la matrícula o el piso, sino porque no se puede permitir no estar trabajando, porque si deja de trabajar, no come. Vemos sectores más vulnerables, marginados, en la sociedad. Miramos la Universidad y no están en las aulas.

¿Qué le parecen las medidas de prevención que ha tomado la UPV/EHU en sus campus y facultades? En campus como el de Leioa, el transporte no ha tenido modificaciones y siguen formándose aglomeraciones.

Si los espacios universitarios son seguros, debemos conjugar que el transporte desde casa lo sea. Es un aspecto donde, en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia, hay margen de mejora.

¿Qué opinión le merece la actuación del ministro de Universidades, el señor Castells? ¿Ha tenido algún contacto con él?

No, no le conozco. Entiendo que hay asuntos en proceso y veremos a ver qué pone sobre la mesa. Es una persona con talante, que escucha. Me gustaría estar con él y ver el camino a andar.

¿Cómo afronta su mandato en épocas de pandemia? ¿Saldrá reforzada la Universidad?

Sí. Me gusta escuchar, soy una persona de equipo. Me gusta que mi proyecto no salga adelante porque indica que hay otro con un consenso mayor. Me ilusiona el reto social. Que estamos juntos, formándonos. Quiero pensar que nuestros estudiantes serán los líderes de los cambios sociales.

Si se consigue perfeccionar y optimizar las clases online, ¿podrían ser una opción para el futuro?

Que sustituya a la presencialidad, nunca. Somos seres sociales. Esta entrevista puede hacerse online, pero no sería lo mismo. Lo online complementa, no sustituye. Sí queremos impulsar la formación online a lo largo de la vida, pero es otro asunto. Tienes una edad, estás trabajando… ahí queremos reforzar esta formación online.

¿Por qué hay que votar a Eva Ferreira?

Por la Universidad pública. Quiero representar a mi institución con el respaldo de todos los votos posibles. Para que se me haga caso… (ríe).

