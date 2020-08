VUELVEN LOS ESTRENOS: TENET

lamordaza.com está financiada por tres estudiantes de Periodismo de la UPV/EHU y los gastos nos dejan tiritando. Caen nuestras notas académicas. Nuestras familias nos echan de menos. Son muchas horas tecleando. ¿Nos invitáis a un café con una donación? Aquí te dejamos nuestro Ko-fi. ¡Gracias!

La industria cinematográfica parece volver a ponerse en marcha, comienzan los rodajes, las productoras se empiezan a atrever a estrenar y muestra de ello es el primer gran estrenos de este año 2020. El director británico Christopher Nolan vuelve a la gran pantalla tres años después del estreno de «Dunkirk» (2017, Christopher Nolan) para presentarnos «Tenet» (2020, Christopher Nolan), una película de acción y espionaje que no dejará indiferente a nadie. Además también hemos podido echar un primer vistazo a «The Batman» (2021, Matt Reeves) interpretado por un Robert Pattinson que se come la pantalla.

CINE NACIONAL

Como ya auguramos en el anterior artículo, «Padre no hay mas que uno 2» (2020, Santiago Segura) ha sido un gran taquillazo y gracias a ella hemos podido volver a ver colas a la puerta del cine. Sin entrar a valorar la cinta (ya que no la hemos visto) sí que nos gustaría hacer una pequeña reflexión acerca del papel de este tipo de películas en el cine español.

El taquillazo made in Spain tras años de prueba y error ha dado con una formula que funciona como un reloj. Un amplio elenco de caras conocidas, situaciones cotidianas y chistes tópicos (a veces con olor a cerrado). Un cine que es casi una extensión de las series producidas por Telecinco, «La que se avecina», «Aída», «El pueblo», etc. Costumbrismo y humor sencillo.

El problema de este género probablemente sea que no deja poso y que no crea habito, es decir, que mueve a mucha gente que no habitúa a ir al cine, lo cual es altamente positivo, pero a su vez no deja ningún interés por el séptimo arte y las salas no pueden vivir de 3 películas palomiteras al año. Es un tipo de género que puede llegar a crear una relación casi parasitaria con el cine español, alimentando a un público que termine solo demandando este tipo de temáticas, que si bien tienen que existir, creemos que el cine español tiene mucho más que aportar.

CINE INTERNACIONAL

La esperada película de Christopher Nolan, tras ser pospuesta en varias ocasiones, por fin logra ver la luz. Es un estreno que llega en un momento delicado, pero creemos que los cines esta suficientemente equipados para poder asumir una película de estas dimensiones manteniendo las medidas de seguridad necesarias.

«Tenet» es como asistir a el montaje de un formula uno sin tener ni idea de coches, un primer acto que funciona como la rampa de salida de una montaña rusa, lento y cuesta arriba, donde ves el ensamblaje de las piezas del motor, como se monta la carrocería, como se atornillan las ruedas, sin enterarte de gran cosa. La cinta trabaja a un nivel conceptual tan complejo que puede sacarte un poco de la historia, por lo menos al principio. Pero una vez superada la subida, en la cima de la montaña rusa, con el formula uno apunto, no tienes más que soltar las manos y disfrutar, pisar el acelerador a fondo y dejarte llevar por todas las curvas que el director británico nos ha preparado.

«No trates de entenderlo, siéntelo» Tenet (2020, Christopher nolan)

Nolan consigue añadir un concepto super complejo a una película de espías clásica, una Mission:Impossible retorcida, un agente 007 dos punto cero. Si bien es cierto que la trama puede flojear por la historia pseudoromántica que pone en marcha toda la acción, este deus ex machina, se te olvida cuando comienzan los tiros y las explosiones.

Nolan de esta manera se consagra (aún mas si cabe) como uno de los grandes directores del siglo XXI, manejando la acción como pocos y creando un blockbuster tras otro. Un director que se podría considerar un auteur (incluso avantgarde en un genero muy explotado) que huye del intimísimo críptico de los directores considerados autores por la crítica, como puede ser Almodovar, y que lleva esa autoría al gran público en forma de taquillazos. Salvando las distancias produce el mismo efecto que Bansky en el arte moderno, huye de las galerías de arte y el circulo de intelectuales (o pseudoitelectuales) para acercar su última creación a todo el mundo.

Nolan ha cogido el genero de acción, ha jugado a su antojo con él y nos ha dado un producto de calidad, pero consumible. Al igual que Bansky cogió el graffiti he hizo que los coleccionistas mas snobs quisieran algo tan despreciado históricamente colgando de sus galerías. Nolan nos enseña que los taquillazos de calidad existen y funcionan y que una hamburguesa, fast food en esencia, también se puede hacer de calidad.

También hemos podido asistir a un estreno menor pero no por ello menos importante ha sido el de «The Hunt» (2020, Craig Zobel). Lo que comienza siendo una película gore muy cercana a la serie b, con unos protagonistas que van muriendo al mas estilo «Juego de Tronos». Aterriza en el segundo acto de la película, cuando ya se nos presenta a la verdadera protagonista, una Betty Gilpin que recuerda mucho a Uma Thurman en «Kill Bill«, tanto es así que podríamos decir que la escena final de la película es un claro homenaje a la salvaje pelea domestica que abre la película de Tarantino.

Aunque cinematográficamente la película ronda el suficiente, su desarrollo nos da una de las películas más políticas de los últimos tiempos, dejando al desnudo el razonamiento de la América blanca pro Trump. «La caza» nos plantea un juego de vida o muerte donde una elite de multimillonarios presentados como progresistas seleccionan a un total de 12 personas con actitudes socialmente reprochables: homófonos, racistas, cazadores furtivos, negacionistas del cambio climático, etc. con el propósito de darles una lección y finalmente cazarlos.

El director nos coloca casi desde el inicio con los secuestrados, con la white America y tenemos que huir con ellos de la elite izquierdista que les quiere matar, las tornas han cambiado. La superioridad moral de la izquierda cazando al ciudadano estadounidense de a pie. La película nos va desmigando el pensamiento de la América republicana, de cómo se ven amenazados por la corrección política, el feminismo o el ecologismo, esta vez equipados con armamento militar. El mensaje de la película (sin interpretar el final, no vamos a hacer spoiler) sería “Oye, que nos están cazando, a nosotros, al ciudadano americano”. De ese sentimiento surge el American First, el White Lives Matter y los votos a Donald Trump.

Un David contra Goliat donde los que se creen David en realidad son Goliat y los pobres Davides (pese a que aquí van armados hasta los dientes) siguen debatiéndose sobre feminismos, luchas parciales y veganismo.

CINE EN CASA

Filmin a vuelto a meternos en casa un festival de cine, en esta ocasión la décima edición del Atlàntida Film Fest, con un total de 550.000 espectadores, con más de 110 largometrajes y cortometrajes nos ha dado grandes obras y estrenos. Entre su variedad de temáticas, películas, documentales y estilos, nos gustaría destacar un largometraje y un documental (aunque bien podríamos estar horas hablando de las distintas películas).

«Play» (2019, Anthony Marciano) es uno de los largometrajes de los que más se ha hablado durante el festival. Una cinta cuya máxima pretensión es relatar algo tan simple y tan complejo como es la vida. Ha despertado risas y lagrimas a partes iguales.

¿Qué pasaría si desde los 13 años hasta los 40 grabaras los momentos mas importantes de tu vida? «Play» nos lo enseña: amor, desamor, amistad, sueños rotos, sueños conseguidos, risas y llantos. La vida de Max no se aleja de la de cualquiera de nosotros. Una película que te hace evolucionar con su protagonista y con la mejora tecnológica de las cámaras (lo que altera el formato y la calidad de imagen durante la cinta). Un canto a la vida que no puedes dejar pasar.

«Banksy Most Wanted» (2020, Seamus Haley, Laurent Richard y Aurélia Rouvier) nos lleva a través de la historia del artista británico, de sus inicios y sus múltiples supuestas identidades. Con una narrativa limpia el documental nos hace reflexionar sobre la figura misma de Bansky, de si es coherente el mensaje y su comercialización, de si el arte es un producto de consumo más o debe aspirar a algo mejor, etc. Avisamos que las distintas versiones de quién es Bansky no nos dejan claro cuál es su verdadera identidad, pero, ¿acaso saberla no le haría perder toda la gracia?

Por otro lado Netflix ha sacado el trailer de uno de sus estrenos mas prometedores de este año «The Devil All the Time» (2020, Antonio Campos) cuenta con un elenco de grandes estrellas como Tom Holland, Robert Pattinson o Bill Skarsgård. Parece que Netflix pretende seguir entrando con fuerza en la temporada de premios, como ya lo hizo con «Marriage Story» (2019, Noah Baumbach) y «The Irishman» (2019, Martin Scorsese). Esta cinta parece reunir todo lo necesario para volver a hacerlo, veremos el resultado este septiembre.

