Nerea Fajarnés (Donosti, 1999) retrata en el cortometraje Eskuminak un tema que cada día, por suerte y por desgracia, tiene más visibilidad en la sociedad: el Alzheimer. Cada sesenta segundos, apenas doce parpadeos, se diagnostica un nuevo caso de Alzheimer, una enfermedad mental que no tiene cura y priva a los humanos de su mayor virtud: la capacidad cognitiva. Fajarnés, directora y guionista de Eskuminak, retrata en el corto la realidad de millones de familias tras la muerte de su abuelo Agustín por esta enfermedad.

Este film, según la directora guipuzcoana, le ha ayudado a compensar la pérdida de su abuelo Agustín, al que no fue capaz de «decirle adiós» por el COVID-19. «Durante la grabación me he dado cuenta que mi abuelo ha dejado su luz, y que jamás desaparecerá», afirma la directora. «No sé si el resto del equipo se hace la idea de cuán agradecida estoy por toda su dedicación, por toda la ayuda y el apoyo que me han aportado», finaliza la donostiarra.

«De pequeños nos enseñan que el Alzheimer es un sinónimo de “olvidar”, pero me di cuenta de que no es tan simple como eso. Vives en un mundo de sueños. La mente de vi abuelo estaba en otras épocas, incluso en algunas inexistentes. Es complicado retratar los sentimientos de una persona con Alzheimer, pero estoy muy contenta con el resultado, los actores han dado el máximo e incluso el equipo se emocionó con la escena final. Ha sido un honor trabajar con dos pedazo de actores que son Loli Astoreka y Jose Ramón Soroiz, y con un futuro actor, Mikel Esnaola. Además, me gustaría dar las gracias a todos los integrantes del equipo.»

Eskuminak se presentó a la convocatoria META! 2020, y el proyecto fue seleccionado por la sección de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, quienes cofinancian el proyecto junto al Gobierno Vasco por valor de 4700€. Para más información puedes consultar el siguiente link (clic).

TRAILER OFICIAL DE ESKUMINAK

