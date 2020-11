La espontánea e informal visita del cantante al creador de contenidos en Twicth esconde intereses, negocio y mucho dinero

lamordaza.com está financiada por tres jóvenes periodistas y los gastos nos dejan tiritando. Caen nuestras notas académicas. Nuestras familias nos echan de menos. Son muchas horas tecleando. ¿Nos invitáis a un café con una donación? Aquí te dejamos nuestro Ko-fi. ¡Gracias!

Amaia Vilches

C. Tangana elige al streamer e influencer Ibai Llanos para analizar en streaming su último tema “Tú me dejaste de querer” ante más de 100.000 espectadores. No es casualidad que El Madrileño decidiera acercarse hasta la casa de uno de los creadores de contenido más conocidos por la audiencia en España y Sudamérica para promocionarse.

Dejando atrás los canales tradicionales e incluso los nuevos canales de comunicación como Instagram, Twitter o TikTok, C. Tangana opta por Twitch, que aunque lleve tiempo en Internet, hasta este momento no ha recibido atención significativa de la industria publicitaria masiva. Esto significa que la red social sigue siendo un terreno desconocido para las agencias y empresas ordinarias que, hasta ahora, no han sabido cómo enfocar el potencial beneficio que propicia esta comunidad.

El cantante rompió en pocas horas récords de reproducciones nacionales en Spotify. Gracias al directo con Ibai consiguió captar a una audiencia que a simple vista no pertenecería a su público objetivo, pero observando las cifras que tuvo esa noche, se puede afirmar que fue una estrategia de lo más exitosa.

Fidelizar al usuario

El artista (o su equipo de marketing) debió analizar de forma predeterminada los espectadores habituales de Llanos, puesto que es un nicho de mercado con características personales muy específicas por las que nadie antes hubiera apostado para una promoción de tal envergadura. C. Tangana, quiso transmitir una imagen cercana y natural a sus espectadores, para así poder crear un vínculo de marca más profundo con ellos. Esto conlleva una fidelización, confianza y credibilidad por parte del consumidor que es cada vez más difícil de conseguir y resulta ser muy fructífera.

Esta estrategia utilizada cada vez más en el mercado, logra acercar al consumidor hacia la empresa más que nunca. En este caso, tanto C. Tangana como Ibai Llanos buscan transmitir estas características personales a la audiencia mediante una charla informal, que no es más que una oportunidad de atraer y fidelizar a los usuarios de esta plataforma mundial.

Nuevo canal de publicidad

La estrategia del cantante sorprende especialmente por lo novedoso y exitoso de la misma, llegando a 140.000 personas que participaron en el directo. Además, aunque la visita del cantante fuera gratuita, los dos empresarios de éxito eran conocedores del impacto, repercusión y beneficios de su encuentro. No es casualidad que Ibai Llanos haya sido el ganador a mejor streamer del año en los Esports Awards 2020.

Tras las cervezas y las conversaciones informales que los dos mostraron aquella noche de viernes, se esconden intereses y un negocio con el que en pocas horas cada uno de ellos logró seguramente mucho más de lo que mediante esta acción cada uno se había definido. Lo que, seguramente, llamó la atención de muchas empresas y mostró al mundo que Twitch también es un canal potencial de gran alcance para el mercado ordinario.

No se sabe si esta veda que C. Tangana e Ibai han abierto vendrá para quedarse o quedará en una anécdota, pero se espera que poco a poco este canal de gamers acapare nuevos espectadores, clientes y vendedores transformando así esta comunidad al igual que pasó con TikTok. Cuyos usuarios pasaron de ser adolescentes de la Generación Z, a ser un medio explotado por influencers y empresas para campañas publicitarias.

Adaptación al mercado

La comunicación 2.0 evoluciona y se transforma con una rapidez nunca antes conocida, ya que es difícil de predecir tanto el rumbo como la aceptación de los consumidores ante las nuevas propuestas de mercado. Esto requiere una constante adaptación de las empresas para poder diferenciarse e innovar en un mercado cada vez más competitivo, como buscó C. Tangana mediante el canal del influencer y streamer vasco.

Por tanto, no podemos asegurar que tras este encuentro se esconda una planificada estrategia de marketing para explotar el lanzamiento de un nuevo tema, o como cuentan los protagonistas, ha sido fruto de la casualidad. Lo que podemos afirmar es que C. Tangana e Ibai Llanos son empresas propias que generan miles –también millones- de euros al año y que cada acción que realizan tiene un impacto, una influencia y beneficios que repercuten a todo un equipo y una industria que poco cree en la casualidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...