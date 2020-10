Comunicado – Estudiantes de Integración Social de Orue

lamordaza.com está financiada por tres jóvenes periodistas y los gastos nos dejan tiritando. Caen nuestras notas académicas. Nuestras familias nos echan de menos. Son muchas horas tecleando. ¿Nos invitáis a un café con una donación? Aquí te dejamos nuestro Ko-fi. ¡Gracias!

Somos estudiantes de Ciclo Superior de Técnico en Integración Social del centro Orue, y el Gobierno Vasco nos ha reducido las posibilidades de finalizar nuestros estudios y con un año perdido por delante.

El pasado 28 de septiembre Orue nos comunicó en una reunión en el centro de estudios que este curso Gobierno Vasco ha decidido anular la subvención que recibía el centro para impartir la modalidad parcial de nuestro ciclo, cuando ya deberíamos de haber comenzado el curso 2020-2021. Las consecuencias de esta decisión son las siguientes: alumnos de 1º, 2º y 3º curso estamos en la calle sin posibilidad de hacer matriculación en otros centros dado que los plazos de las matriculaciones hace meses que se cerraron, no hay plazas y los cursos llevan más de tres semanas impartiendo clases. Cabe recordar que esta subvención estaba destinada para alumnos que necesitan compaginar un trabajo con las clases, que están desempleados o no tienen una situación económica idónea para permitirse el pago de estos.

Ahora mismo nos encontramos en la calle con un año perdido por delante, las ilusiones rotas y un futuro incierto. Nos parece inaudito que Gobierno Vasco pueda poner en esta situación a personas que tratan con gran esfuerzo de superarse cada día y de buscar un futuro mejor. Se hartan de decir en los medios de comunicación que todavía no van hacer recortes por la pandemia del COVID-19, y no es que no los vayan a hacer, es que ya los están haciendo, sobre todo en el área socio sanitaria, ese del que no pueden sacar tajada.

Con este comunicado queremos denunciar nuestra situación en el centro Orue y las de otras muchas personas que se encuentran en estos momentos como nosotros. No hay derecho a que se nos haga esto, de que se nos avise finalizando el mes de septiembre de esta situación dejándonos vendidos, sin posibilidades y sin futuro. ¿Quiénes os creéis que sois para robarnos nuestros sueños de esta manera? ¿Cómo se puede tener la poca vergüenza de hacernos pasar por esta situación? ¿Dónde quedan nuestras ilusiones y nuestros sueños con vuestros tejemanejes?

Sí queréis recortar empezad por donde se debe, por vosotros. No se puede recortar de los servicios más esenciales, como lo es la educación y el área sociosanitaria.

Hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a los diferentes sectores para que nos ayudéis a difundir nuestro caso y nuestra lucha, una que acaba de empezar porque…

¡¡¡MASCARILLAS SÍ, PERO BOZALES NO!!!

¡¡¡SI NO NOS DEJÁIS SOÑAR, NO OS DEJAREMOS DORMIR!!!

