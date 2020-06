Vuelve el cine: mascarilla, gel y palomitas

La normalidad pasa por la vuelta al cine

La normalidad se empieza a restablecer y los cines vuelven a abrir sus puertas, eso si, equipadas con termómetros y geles desinfectantes.

Aunque se haya terminado el estado de alarma y se hayan abierto los cines parece que las productoras y distribuidoras no están del todo confiadas como para estrenar sus películas top con aforos limitados y en esta descordinación donde el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, en ese claroscuro surgen en vez de los monstruos de los que habla Gramsci, estrenos menores o más de auteur, lo que da la oportunidad de ver en pantalla grande un cine distinto al que estábamos acostumbrados.

De ‘invisibles’ a ‘el plan’: Cine nacional

Películas españolas como “Invisibles” (Gracia Querejeta) o “El Plan” (Polo Menárguez) donde se han dejado ver grandes actores como Raúl Arévalo o el entrevistado en lamordaza.com Antonio de la Torre, nos han enseñado un cine mucho más teatral, tanto que la segunda está inspirada en la obra de Ignasi Vidal, donde la trama está en las propias conversaciones.

Dos estrenos españoles

DIÁLOGO, DIÁLOGO Y DIÁLOGO

Dos películas similares donde la cámara se centra en el diálogo y la acción sucede fuera de plano, nos enseñan la importancia de escuchar. La primera trata de tres mujeres de mediana edad que encuentran en sus paseos semanales una vía de escape y un consuelo a la a veces asfixiante vida y que de alguna forma consigue exponer lo que sucede dentro de casa al gran público y es en esa puesta en común de experiencias donde lo personal se vuelve político.

“Invisibles” hace una tarea propia de Marjane Satrapi en su novela gráfica “Bordados” y nos enseña la importancia de airear los sentimientos y las penas, y de alguna forma ambas logran reirse en la cara del crítico que relata Virginia Woolf en ‘Una habitación propia‘: “Este libro es importante –da por supuesto el crítico– porque trata de la guerra. Este es un libro insignificante porque trata de los sentimientos de las mujeres en una sala de estar.”

La segunda se centra en tres hombres que tras un contratiempo se quedan tirados en el piso de uno de ellos y descubren que los cimientos de sus vidas no son tan sólidos como creían, en un intento de buscar apoyo en un ambiente cargado de testosterona, yo no comparto mis penas “yo me lamo mi propio cipote” exclamaba Paco (Antonio de la Torre).

CINEASTAS

La cinta de Menárguez, que ha tenido gran aceptación por parte de la crítica en general, ha tenido una pequeña controversia por su aparente carencia de reflexividad en sus protagonistas desdibuja el mensaje que entendemos que quería trasmitir y entra en riesgo de banalizar algo tan grave como la violencia de género. Lo que nos aclara que no es así en la entrevista que le hemos realizado:

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE ‘EL PLAN’, Polo Menárguez

CINE INTERNACIONAL

En el panorama internacional, por una parte, se ha apostado por reciclar blockbusters ya estrenados pre-Covid19. Es el caso de la desastrosa “Bloodshot” (Dave Wilson) donde se nos presenta a Ray Garrison (Vin Diesel) un militar cuyo pasado no queda del todo claro, sin más registros que el de estar serio y el de estar enfadado (los cuales tampoco se diferencian mucho). La película basada en el personaje de cómic homónimo hará las delicias de fulanos como Miguel Bose, ya que al protagonista se le inyectan nanobots en la sangre para poder controlarlo y convertirlo en una especie de mercenario.

Es un fallido intento de crear un Robocop o un Terminator (salvando muchísimo las distancias) con mucho CGI y más presupuesto, pero que no les llega a los talones del Oficial Alex J. Murphy (Peter Weller) y muchos menos al del T-800 (Arnold Schwarzenegger). En definitiva, un sci-fi con aires de grandeza intelectual que se asemeja a una película de serie-b de los 70 y que apenas tiene un par de escenas de acción medianamente disfrutables.

Estrenos internacionales

Pero también, por suerte, nos ha llegado desde Canada la última película del Enfant Terrible, autor de títulos como “Yo maté a mi madre” (2009) o “Mommy” (2014), Xavier Dolan, que, si bien la película estuvo en alquiler en la plataforma Filmin a modo de estreno durante la cuarentena, ha llegado ahora a la gran pantalla. “Matthias &Maxime” nos presenta una historia que aborda el descubrimiento sexual entre dos amigos de toda la vida tras darse un beso para un cortometraje de la hermana de un amigo, lo que trasforma completamente sus vidas y sus relaciones interpersonales.

Un guion que si bien, a nuestro parecer, no es el mejor del quebequés, está acompañado de grandísimas actuaciones con una química tremenda y una parte técnica que roza la perfección. Destacando muchísimo la banda sonora, lo que consagra (aún más) al director como uno de los autores más potente del panorama actual.

CINE DESDE CASA

Tampoco queremos dejar pasar el V Festival LGTBI del Centro Niemeyer que la plataforma Filmin acoge, que se celebra desde el pasado 21 de junio hasta el 28 del mismo mes. Nos presenta un total de 9 películas/documentales que cuenta con varios ejes de programación, como el equilibrio entre la ficción y del documental, la paridad entre directoras y directores y variedad de temáticas y géneros.

1. Temblores , de Jayro Bustamente. Guatemala, 2019.

, de Jayro Bustamente. Guatemala, 2019. 2. Marilyn , de Martín Rodríguez Redondo. Argentina, 2018.

, de Martín Rodríguez Redondo. Argentina, 2018. 3. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos , de J. L. Torres Leiva. Chile, 2019.

, de J. L. Torres Leiva. Chile, 2019. 4. Bixa Travesty , de Claudia Priscilla y Kiko Goifman. Brasil, 2018.

, de Claudia Priscilla y Kiko Goifman. Brasil, 2018. 5. Lemebel , de Joanna Reposi Garibaldi. Chile, 2019.

, de Joanna Reposi Garibaldi. Chile, 2019. 6. Cubby , de Mark Blane, Ben Mankoff. EE. UU., 2019.

, de Mark Blane, Ben Mankoff. EE. UU., 2019. 7. The archivettes , de Megan Rossman. EE. UU., 2019.

, de Megan Rossman. EE. UU., 2019. 8. Wild nights with Emily , de Madeleine Olnek. EE. UU., 2018.

, de Madeleine Olnek. EE. UU., 2018. 9. The ground beneath my feet, de Marie Kreutzer. Austria, 2019.

Mientras seguimos esperando a Nolan, Anderson, Spielberg y compañía, tenemos la oportunidad de disfrutar en la gran pantalla pequeñas joyas del cine nacional e internacional y con un poco de suerte y si reciben el suficiente apoyo no será tan raro seguir viendo este tipo de películas más pequeñas en nuestros cines, porque si los blockbusters están bien también tiene que haber cabida para cintas más personales.

Hagamos que la nueva normalidad sea una oportunidad para disfrutar de un cine más variado.

