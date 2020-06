lamordaza.com está financiada por tres estudiantes de Periodismo de la UPV/EHU y los gastos nos dejan tiritando. Caen nuestras notas académicas. Nuestras familias nos echan de menos. Son muchas horas tecleando. ¿Nos invitáis a un café con una donación? Aquí te dejamos nuestro Ko-fi. ¡Gracias!

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha indicado que no cree que se haya «hecho nada mal» en la operación de búsqueda de los cuerpos de los dos trabajadores que quedaron sepultados el día del derrumbe del vertedero de Zaldibar, y ha afirmado que se está trabajando en el foco en el que pudieran estar los cuerpos de los operarios.

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el Lehendakari ha recordado que están a punto de cumplierse 4 meses del día que se produjo el derrumbe del vertedero

Urkullu ha añadido que la Administración vasca está actuando, con carácter subsidiario, ante la responsabilidad de la empresa propietaria y gestora del vertedero en Zaldibar.

Según ha precisado, la Administración vasca está actuando en la consolidación del terreno, que es «lo prioritario» para «evitar nuevos derrumbes y deslizamientos». Además, ha indicado que ese trabajo puede pueda facilitar la búsqueda en «zonas diferenciadas» de las personas desaparecidas.

«Desde el primer día estamos en ese empeño se ha trabajado con maquinaria pesada todos los días, con una docena de maquinaria pesada», ha añadido.

Perros especializados, y también la ertzaintza

Iñigo Urkullu ha indicado que se trata del deslizamiento de toda la ladera. «No estamos hablando de un agujero. Es una ladera, que ha necesitado también de su reconstrucción. Y que ha provocado que el desconocimiento de dónde pudieran hallarse las personas desaparecidas, se haya afrontado con zonas de búsqueda diferenciadas. Con perros especializados, con la Ertzaintza que está trabajando todos los días, con más de 100 operarios trabajando todos los días en 4 meses«, ha agregado.

El Lehendakari ha manifestado que se está trabajando en el «foco». El que se supone que pudiera «ser el principal donde pudieran estar las personas desaparecidas». Para ello, según ha apuntado, ha habido que «estabilizar el terreno» para evitar nuevos deslizamientos. «Espero que se pueda encontrar a las personas desaparecidas, desde luego es el empeño», ha concluido.

